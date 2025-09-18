“Va a quedar entre ella y yo”, Ime Tuñón reacciona a que Maribel Guardia haya ventilado los mensajes ‘desagradables’
Ime Tuñón reaccionó y expresó su inconformidad de que Maribel Guardia ventilara los mensajes ‘desagradables’, pues ‘son temas privados'; retomó lo de la herencia de su hijo y reaccionó al cambio de casa de su exsuegra.
TV Azteca
Luego de que Maribel Guardia revelara que recibió mensajes desagradables de su exnuera, Ime Tuñón reaccionó y expresó su inconformidad de haber ventilado aquella conversación, pues ‘son temas privados’. Además, volvió a tocar el tema de la herencia que recibiría su hijo y se pronunció sobre el cambio de casa de Maribel Guardia.
Galerías y Notas Azteca UNO