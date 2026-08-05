Julio se burla de Emmanuel por el video de apoyo para Ixdit en MasterChef 24/7: “Paranoico”

Mientras cumplían con su castigo por hacer los peores platillos en MasterChef 24/7, Julio se tomó un descanso para recordar lo que pasó con el video que Emmanuel le mandó a Ixdit con el fin de apoyarla. Y es que si bien esto fue algo triste para su compañera, a él se le hizo divertido porque solo le dijo “no confíes en nadie” y se mostró paranoico por las traiciones, en lugar de darle palabras de aliento para motivarla y que se sintiera tranquila.