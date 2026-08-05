Ángela Aguilar conquista los escenarios y Christian Nodal demuestra que es su fan número 1

Ángela Aguilar se presentó en Comitán, Chiapas, junto a su hermano Leonardo y el público la ovacionó por la entrega que mostró en el escenario, pues no solo se lució con la voz, sino también con sus atuendos. Y el que no se perdió este espectáculo, fue Christian Nodal, quien estuvo tras bambalinas bailando y cantando los temas de su esposa.