Ángela Aguilar conquista los escenarios y Christian Nodal demuestra que es su fan número 1
En medio de las especulaciones en torno a su relación y su próxima boda religiosa, Christian Nodal dejó claro que seguirá apoyando en todo a Ángela Aguilar.
Ángela Aguilar se presentó en Comitán, Chiapas, junto a su hermano Leonardo y el público la ovacionó por la entrega que mostró en el escenario, pues no solo se lució con la voz, sino también con sus atuendos. Y el que no se perdió este espectáculo, fue Christian Nodal, quien estuvo tras bambalinas bailando y cantando los temas de su esposa.