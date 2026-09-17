¿Cómo identificar y prevenir la lumbalgia? ¡Dile adiós a los incómodos dolores con estos sencillos ejercicios!
El especialista en ortopedia Salvador Garnica explicó la diferencia entre lumbalgia y dolor de ciática y compartió ejercicios prácticos para prevenir estos dolores.
Con la edad llegan dolores que erróneamente normalizamos. Uno de ellos es la lumbalgia, que afecta a más de la mitad de la población. Salvador Garnica, especialista en ortopedia, nos acompañó para explicar cómo prevenir ese incómodo dolor de espalda baja. ¿Cómo identificar el dolor de lumbalgia? ¿Cuál es la diferencia entre el dolor de ciática y lumbalgia? ¡Ojo a los ejercicios preventivos, prácticos y muy sencillos!