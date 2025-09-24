Itatí Cantoral y Eduardo Zucchi brillan en la alfombra roja de Desastre en familia
TV Azteca
Durante la alfombra roja de Desastre en familia, Itatí Cantoral se desvivió en elogios hacia su hija María Itatí y le dedicó su reciente trabajo cinematográfico. Además, Eduardo Zucchi también robó cámara y se dijo ‘preparado’ para ‘romper corazones’ en las pantallas.
