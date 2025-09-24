inklusion logo Sitio accesible
Itatí Cantoral y Eduardo Zucchi brillan en la alfombra roja de Desastre en familia

Durante la alfombra roja de Desastre en familia, Itatí Cantoral se desvivió en elogios hacia su hija María Itatí y Eduardo Zucchi también robó cámara. Aquí los detalles.

Durante la alfombra roja de Desastre en familia, Itatí Cantoral se desvivió en elogios hacia su hija María Itatí y le dedicó su reciente trabajo cinematográfico. Además, Eduardo Zucchi también robó cámara y se dijo ‘preparado’ para ‘romper corazones’ en las pantallas.

