“Todavía no he contado nada...”, Ivet Playá advierte que tomará acciones legales contra fans de Alejandro Sanz

Ivet Playá reapareció y advirtió que iniciará un proceso legal por amenazas y acoso que ha recibido por parte de los fans de Alejandro Sanz. Aquí sus declaraciones.

Ivet Playá reapareció y advirtió que iniciará un proceso legal por amenazas y acoso que ha recibido por parte de los fans de Alejandro Sanz, a quien en su momento lo acusó de comportamientos inaceptables e inmorales.

