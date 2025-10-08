“Le encanta opinar a la gente”, Ivonne Montero se defiende de las críticas por su relación con un policía once años menor
Ivonne Montero, quien se declara completamente enamorada, contó con lujo de detalle cómo comenzó su nuevo romance con un policía once años menor.
TV Azteca
Ivonne Montero, quien se declara completamente enamorada, contó con lujo de detalle cómo comenzó su nuevo romance con un policía once años menor; la actriz de 51 años, dejó claro que no le tiene miedo a las críticas.
Galerías y Notas Azteca UNO