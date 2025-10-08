inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Le encanta opinar a la gente”, Ivonne Montero se defiende de las críticas por su relación con un policía once años menor

Ivonne Montero, quien se declara completamente enamorada, contó con lujo de detalle cómo comenzó su nuevo romance con un policía once años menor.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Ivonne Montero, quien se declara completamente enamorada, contó con lujo de detalle cómo comenzó su nuevo romance con un policía once años menor; la actriz de 51 años, dejó claro que no le tiene miedo a las críticas.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×