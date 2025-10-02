inklusion logo Sitio accesible
"¡Mi hija no me metería a un asilo!”, Jacqueline Andere sobre la polémica de Laura Zapata y su abuelita

Tras las polémicas de Laura Zapata y su abuelita por los malos tratos que habría recibido en el asilo, Jacqueline Andere dejó clara su postura sobre los asilos.

Tras las polémicas de Laura Zapata y su abuelita por los malos tratos que habría recibido en un asilo, Jacqueline Andere se pronunció al respecto y dejó clara su postura sobre los asilos. También la cuestionaron sobre los planes que pudiera tener con Chantal Andere sobre sus cuidados en el futuro.

