"¡Mi hija no me metería a un asilo!”, Jacqueline Andere sobre la polémica de Laura Zapata y su abuelita
Tras las polémicas de Laura Zapata y su abuelita por los malos tratos que habría recibido en el asilo, Jacqueline Andere dejó clara su postura sobre los asilos.
TV Azteca
Tras las polémicas de Laura Zapata y su abuelita por los malos tratos que habría recibido en un asilo, Jacqueline Andere se pronunció al respecto y dejó clara su postura sobre los asilos. También la cuestionaron sobre los planes que pudiera tener con Chantal Andere sobre sus cuidados en el futuro.
Galerías y Notas Azteca UNO