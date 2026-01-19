¡Zafarrancho en el aeropuerto! Entre jaloneos y patadas, Gerardo Ortiz dio la cara por el supuesto polémico video
Luego de los jaloneos y más tras su llegada a la CDMX, Gerardo Ortiz se pronunció sobre el supuesto polémico video en el que aparecería con sustancias ilícitas.
La llegada de Gerardo Ortiz a la CDMX terminó entre jaloneos y patadas por parte de su equipo de seguridad que arremetió contra la prensa a pesar de que el cantante se mostró accesible. Y es que hace unos días, la juez que lleva el caso en una corte de California que le concedió la libertad condicional por tres años, expresó su enojó por haber violado las reglas de dicho beneficio al aparecer en un video supuestamente con sustancias ilícitas. ¿Cómo comenzó el conflicto legal? Aquí todos los detalles.