Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Con el Tío Pepe, no! Jawy rompe las reglas e insulta al Mayoral en La Granja VIP

El castigo que recibió Jawy por romper las reglas, su falta de respeto al Mayoral, la nominación de Sergio Mayer Mori a Teo y más. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 21 de octubre 2025!

Venga La Alegría
TV Azteca

