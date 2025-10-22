Karely Ruiz ganó esta jugosa cantidad de dinero por la pelea y lo gastó en algo que impactó a todos

Karely Ruiz volvió a demostrar que, además de ser una figura destacada en el entretenimiento, tiene un corazón enorme. Tras su reciente victoria en Stream Fighters 4, la influencer decidió que su premio económico tendría un propósito que conmovió a sus seguidores.

El triunfo llegó después de su combate contra la colombiana Karina García, en el que la modelo se llevó el gane y un premio estimado en $240,000 pesos mexicanos. Lejos de gastar todo en ella misma, Karely optó por destinar parte de esa suma a causas que realmente necesitaban apoyo económico, sorprendiendo a todos.

¿En qué gastó Karely Ruiz su premio de Stream Fighters 4?

Aunque se había mencionado que el dinero podría ir a refugios de animales, la influencer optó por cubrir la operación de un niño enfermo tras recibir un mensaje de ayuda a través de redes sociales.

La cuenta “Luz y Esperanza”, administrada por la madre del menor, pedía asistencia urgente para su hijo, y Karely reaccionó de inmediato, mostrando su apoyo mediante una captura de pantalla y pruebas del uso del dinero para gastos médicos.

Instagram/karelyruiz Karely Ruiz ganó la pelea de box de Stream Fighters 4 y parte del premio lo donó para la operación de un pequeño niño

“Siempre dije que si ganaba, cumpliría las promesas hechas a mis seguidores y lo haría de corazón”, escribió Karely en sus historias de Instagram, confirmando que $55,000 pesos mexicanos fueron destinados directamente a la operación y tratamientos del menor.

La madre del niño compartió un video del pequeño usando oxígeno, agradeciendo la ayuda recibida.

¿Cómo reaccionaron los fans ante este gesto de Karely Ruiz?

Los seguidores celebraron la acción de la influencer, destacando su humildad y generosidad, cualidades que ha demostrado desde sus primeros años como modelo. Su compromiso con ayudar a quienes lo necesitan ha sido constante, y este gesto no hizo más que reafirmar la admiración que muchos sienten por ella.

Instagram/karelyruiz Karely Ruiz ganó la pelea de box y donó parte de las ganancias para ayudar a un niño enfermo

¿Qué pelea de box le espera a Karely Ruiz después de Stream Fighters 4?

Tras vencer a Karina García, Karely Ruiz se prepara para un nuevo desafío: un Ring Royal organizado por Poncho de Nigris, donde se enfrentará a Marcela Mistral, esposa del regiomontano. El evento está programado para el 15 de marzo de 2026, y se espera que otras figuras del entretenimiento puedan sumarse a los combates.