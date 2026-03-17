"¡Las cosas estaban muy turbulentas!”, Jorge Losa habla del fraude que sufrió Sandra Echeverría y cuenta sus experiencias
Jorge Losa rompe el silencio y aclara por qué lo vincularon al fraude que sufrió Sandra Echeverría y empatizó con la actriz, pues entiende lo que es perder dinero.
Jorge Losa rompe el silencio y aclara por qué lo vincularon al fraude que sufrió Sandra Echeverría y empatizó con la actriz, pues entiende lo que es perder dinero. ¿Tomó acciones legal ante el fraude que sufrió? Esto reveló Jorge Losa.