Venga La Alegría | Programa 11 de agosto 2026 Parte 2 | Celebridades lamentan el terremoto de Colombia, el Sin Palabras se vive al límite y PRIMEROS DETALLES de La Granja VIP 2

La segunda parte de Venga La Alegría de este martes 11 de agosto nos dejó momentos muy divertidos; como el Sin Palabras y el Ultimátum. También platicamos sobre el primer finalista de Survivor México La Reliquia en Llamas, en la Zona de Espectáculos hablamos del orgullo de Jorge Ortíz de Pinedo por el debut de su nieto y conocimos al equipo de críticos y conductora de La Granja VIP Segunda Temporada.