Carmen pone en duda la amistad de Michelle y Antrax en MasterChef 24/7: “Siempre hablaba mal de él”

Desde que Michelle se peleó con Daniela, tomó la decisión de buscar nuevas amistades en MasterChef 24/7 y, sorpresivamente, su cambio de cuarto la hizo más cercana a Ixdit y Antrax. Y la que está un poco dudosa de esta cercanía es Carmen, quien le contó a Julio que se le hace extraño que ahora “Michito” quiera ser amiga de Ángel, si antes solamente hablaba mal de él y hasta la criticaba cuando le decía que a ella sí le agradaba.