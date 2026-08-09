“No quise ser hipócrita": Antrax confiesa lo que sucedió esta noche durante la eliminación de Luis en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche, el Mundo MasterChef 24/7 le dio la despedida a Luis, uno de los cocineros más queridos del reality, sin embargo, es bien sabido que él y Antrax tuvieron una historia complicada, y, aunque al final lograr limar asperezas, el creador de contenido confesó que prefirió no bajar a despedirse de él. Estas fueron sus razones.