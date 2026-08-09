MasterChef 24/7 | El reto “Mar y Tierra” pone contra las cuerdas a cuatro cocineros en riesgo
Los cuatro cocineros en riesgo enfrentan su última oportunidad con un reto que exige equilibrio, técnica y creatividad.
La competencia llega a un punto decisivo en la cocina más famosa de México, entre los cuatro cocineros en riesgo se encuentra el próximo eliminado. Para salvarse, deberán dominar el icónico reto mar y tierra, combinando ingredientes del océano y de la tierra en un solo plato, con apenas 30 minutos para demostrar que tienen lo necesario para permanecer en la competencia.