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MasterChef 24/7 | El reto “Mar y Tierra” pone contra las cuerdas a cuatro cocineros en riesgo

Los cuatro cocineros en riesgo enfrentan su última oportunidad con un reto que exige equilibrio, técnica y creatividad.

La competencia llega a un punto decisivo en la cocina más famosa de México, entre los cuatro cocineros en riesgo se encuentra el próximo eliminado. Para salvarse, deberán dominar el icónico reto mar y tierra, combinando ingredientes del océano y de la tierra en un solo plato, con apenas 30 minutos para demostrar que tienen lo necesario para permanecer en la competencia.

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