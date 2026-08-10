MasterChef 24/7 | Luis se despide entre lágrimas y queda fuera de la cocina más famosa de México

MasterChef 24/7 vivió una de sus despedidas más emotivas luego de que los Chefs determinaran que Luis se convirtiría en el eliminado de este domingo al no lograr el equilibrio esperado en el reto “Mar y la tierra”. Conmovido, recordó que hace tres años el programa fue una inspiración para él y aseguró que se marcha feliz y orgulloso de haber llegado hasta esta etapa.