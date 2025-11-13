inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Por seguridad? Juan Osorio habla de la orden de restricción que habría interpuesto contra Niurka Marcos

Juan Osorio fue cuestionado por la orden de restricción que presuntamente interpuso contra Niurka Marcos, en protección de su esposa Eva Daniela por supuestas difamaciones.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Juan Osorio fue cuestionado por la orden de restricción que presuntamente interpuso contra Niurka Marcos, en protección de su esposa Eva Daniela por supuestas difamaciones y daño moral que les habría causado. Así contestó el productor.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×