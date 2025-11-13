¿Por seguridad? Juan Osorio habla de la orden de restricción que habría interpuesto contra Niurka Marcos
Juan Osorio fue cuestionado por la orden de restricción que presuntamente interpuso contra Niurka Marcos, en protección de su esposa Eva Daniela por supuestas difamaciones.
TV Azteca
Juan Osorio fue cuestionado por la orden de restricción que presuntamente interpuso contra Niurka Marcos, en protección de su esposa Eva Daniela por supuestas difamaciones y daño moral que les habría causado. Así contestó el productor.
Galerías y Notas Azteca UNO