Karely Ruiz EXPLOTA ante la prensa por filtrar la ubicación de su casa: “Ni en mi propia casa me siento segura”
Por medio de un comunicado, Karely Ruiz expresó que ya no se siente segura en su casa después de que se haya filtrado la ubicación de ella tras el terrible suceso que vivió.
El pasado miércoles 29 de julio Karely Ruiz sufrió un robo en su casa y se decía mucho sobre un posible intento de secuestro, mismo que fue descartado por las autoridades. La influencer ha sido concisa, buscará que le hagan justicia a su caso, pues muchos rumoran que ella inventó el fuerte suceso.