¡Llega el veredicto final! No todos lograron subir al balcón en MasterChef 24/7

El veredicto final de la gala de MasterChef 24/7 dejó emociones encontradas entre los cocineros. Después de una noche llena de retos y degustaciones, no todos lograron convencer a los chefs para subir al balcón y asegurar una semana más con su filipina blanca. Los participantes que permanecen con el delantal negro tendrán una nueva oportunidad este viernes, cuando enfrenten retos decisivos para evitar llegar al domingo de eliminación. La competencia entra en una etapa donde cada platillo puede marcar la diferencia entre seguir luchando por el título o despedirse de la cocina más famosa de México.