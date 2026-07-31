Chef Diego Niño confronta a Daniela y Michelle por su FUERTE PELEA en MasterChef 24/7: “No están enfocadas” (VIDEO)

La nueva rivalidad entre Daniela y Michelle ha sido uno de los momentos más inesperados en el Mundo MasterChef 24/7. Y aunque ninguna ha querido ceder en este problema, el Chef Diego Niño les recordó que hace apenas unas semanas lo visitaron en su restaurante con una cena de amigas, por lo que les aconsejó enfocarse en lo que verdaderamente importa y pensar si vale la pena terminar su amistad por un malentendido.