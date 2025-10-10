inklusion logo Sitio accesible
¿Ya comenzaron las alianzas? Kim Shantal confesó qué granjeros de La Granja VIP son sus amigos

Kim Shantal anticipó ser una persona muy intensa y habló sobre los problemas que podrían surgir dentro del reality y confesó quiénes son sus amigos en La Granja VIP.

Kim Shantal, quien ya está más que lista para La Granja VIP, anticipó ser una persona muy intensa y habló sobre los problemas que podrían surgir dentro del reality. Además, reveló con qué granjeros sí se lleva y qué es lo que espera demostrar al público.

