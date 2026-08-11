Kristal Silva y los críticos de La Granja VIP revelan por qué la Segunda Temporada será “doblemente animal”

El estreno de La Granja VIP 2 está cada vez más cerca y ya se reveló quiénes formarán parte de la barra de críticos: Ferka, Flor Rubio, Rey Grupero y Linet Puente. Mientras que la co-conductora estelar será nuestra querida Kristal Silva, quien ya anticipó que esta segunda temporada las emociones se vivirán al límite y los Granjeros se encargarán de hacer el mejor contenido.