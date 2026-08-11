¡Zahie Téllez explota en MasterChef 24/7! Antrax se lleva el Pin Negro y Daniela piensa que Ixdit quiere afectarla

La polémica se desató en MasterChef 24/7 con el fuerte regaño que la Chef Zahie Téllez le dio a Antrax por presentar un platillo crudo. Sin embargo, el cocinero no se quedó callado y admitió que si bien se equivocó, la llamada de atención fue exagerada, pues no lo hizo con mala intención. Y la que ya está sintiendo la eliminación cada vez más cerca, es Daniela, quien cree que Ixdit va a usar el Pin para afectarla y que no se pueda salvar.