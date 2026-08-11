Receta de paletas de hielo saludables, los postres más ricos y balanceados para los niños
Estos snacks están hechos de ingredientes naturales y son una excelente alternativa para los niños, ya que no están procesados y son un postre delicioso.
La pediatra Roberta Gómez nos visitó en el foro de Venga La Alegría para compartirnos deliciosas alternativas de postres que son saludables para los niños. Estas recetas están libres de azucares añadidos y se componen principalmente de frutas, yogures y agua de coco, ingredientes que le dan el toque dulce que sabe tan delicioso y que a todos les encanta.