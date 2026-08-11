Receta de paletas de hielo saludables, los postres más ricos y balanceados para los niños

La pediatra Roberta Gómez nos visitó en el foro de Venga La Alegría para compartirnos deliciosas alternativas de postres que son saludables para los niños. Estas recetas están libres de azucares añadidos y se componen principalmente de frutas, yogures y agua de coco, ingredientes que le dan el toque dulce que sabe tan delicioso y que a todos les encanta.