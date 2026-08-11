De Shakira a Sofía Vergara: famosos se unen en apoyo a Colombia tras el fuerte terremoto

Un terremoto de 7.4 magnitud de intensidad sacudió a Colombia por la mañana del lunes 10 de agosto y causó afectaciones en una buena parte del territorio occidente del país. Y ante la conmoción de esta noticia, decenas de celebridades como Shakira, Maluma, J Balvin, Sofía Vergara y Ricardo Montaner se han pronunciado en apoyo para los pobladores, pidiendo colaboración para agilizar los rescares y enviando palabras de aliento.