Martes de Sin Palabras y los equipos no quieren quedarse atrás en el marcador
El equipo del Pueblo todavía no puede voltear el tablero a su favor, pero no se rinden y se enfrentan en ardua batalla contra el Favorito para acumular puntos.
Flor Rubio ya regresó de vacaciones y retomó su lugar como parte del Pueblo, así que ahora que el equipo quedó completo, están más que decididos a retomar la ventaja que ganaron en la primera semana de agosto. Sin embargo, sus intentos aún no son suficientes y el Favorito volvió a vencerlos con una arrasadora ventaja de tres puntos.