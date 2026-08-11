¡Impactante! Daniela gana el Reto Exprés de Confesiones en MasterChef 24/7 y obtiene un Beneficio (VIDEO)
Le llovieron críticas e indirectas a la cocinera, pero eso no importó mucho porque gracias a eso obtuvo una llamativa ventaja
Este martes, los cocineros de MasterChef 24/7 participaron en un Reto Exprés de Confesiones liderado por la Chef Isabel Carvajal que de inmediato encendió los ánimos de todos... ¡Daniela ganó un Beneficio que sin duda le ayudará hoy, pero antes tuvo que escuchar críticas e indirectas!