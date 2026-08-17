EN EXCLUSIVA: Cristian Castro triunfa en el Auditorio Nacional y Ángela reaparece junto a Verónica Castro

Cristian Castro conquistó el Auditorio Nacional con una presentación exitosa que reunió a cientos de fans, a su mamá, la actriz Verónica Castro, y a nuestra conductora Pati Chapoy, quienes disfrutaron del espectáculo entre el público. Sin embargo, una de las apariciones que más llamó la atención fue la de Ángela, la misteriosa mujer con la que Cristian Castro fue captado anteriormente en Puebla y a quien se ha relacionado sentimentalmente con el cantante, la joven fue vista sentada junto a Verónica Castro.