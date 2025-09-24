¡Rumbo a la Semifinal de La Academia VLA! Los duetos, las canciones, los sentimientos... ¡Y el nuevo romance!

Kiko Campos lanzó un interesante reto para los participantes de La Academia VLA, quienes ahora deberán interpretar sus temas a dueto. Así quedaron las parejas para este viernes: el padre José de Jesús Aguilar e Ime Tuñón, Fernanda Ostos y Martín Quezada, Daniela Parra y Luis Fernando Peña, Ana Sophía y Marcos Valdés. ¡Ojo a lo que reveló Daniela Parra sobre el tema que le tocó al padre Aguilar e Ime Tuñón y no te pierdas los detalles de los participantes que protagonizan un nuevo romance!