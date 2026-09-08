¿Entre broma y broma...? Azalia le reclama a Mónica y la tensión sube en La Granja VIP
Azalia alzó la voz por el desperdicio de la comida en La Granja VIP, Mane advirtió a ‘Bicolor’ por Niurka y la santería y se armó la lucha libre con ‘Mono’ y Pimpi.
Julio Camejo demostró sus habilidades, ganó el duelo del Capataz y eligió a Kunno como su acompañante en la privilegiada habitación. Por otro lado Kunno se sinceró en la tina y Azalia le reclamó a Mónica por desperdiciar la comida. ¡Ojo a la advertencia de Mane a Bicolor sobre Niurka y la santería en La Granja VIP!