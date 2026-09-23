"¡No es el primero que niega a la Bebeshita!”, Flor Rubio arremete contra Pablo Montero por negar en La Granja VIP que besó a la Bebeshita

Niurka decidió no participar en la dinámica de las llaves y bandas y, como consecuencia, pasará 24 horas sin hablar con nadie; Niurka arremetió contra Manelyk, quien o pudo contestarle y Kenny rompió en llanto tras perder ante Carlos Trejo y quedar nominada. ¡Ojo a las inesperadas confesiones de Bebeshita sobre Pablo Montero en la Noche de Chicas de La Granja VIP!