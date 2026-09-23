"¡La peli animada más hermosa!”, Javier Ibarreche comparte detalles de Mary & Max
De cara al estreno de Mary & Max, donde Javier Ibarreche presta su voz para Soledad, el influencer reveló a qué retos se enfrentó como actor de doblaje.
Javier Ibarreche nos acompañó para platicarnos de Mary & Max, la película donde el influencer presta su voz para ‘Soledad’ y que se estrena este 24 de septiembre en México. Además, Javier Ibarreche nos contó sobre su formación de actor y los retos a los que se enfrentó en el doblaje.