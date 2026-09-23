"¡Quiso engañar!”, El Pueblo señala el polémico turno de Luz Elena en el Sin Palabras
Las emociones del Sin Palabras se salieron de control muy temprano en el juego, cuando el Pueblo alzó la voz por una polémica jugada de Luz Elena.
El Favorito llegó al Sin Palabras presumiendo su ‘blanqueada’ sobre el Pueblo, quienes hicieron todo por reducir la diferencia en el marcador. ¿Será que el Favorito “quiso engañar” en el turno de Luz Elena? ¡Revive todas las emociones del mejor juego del mundo mundial!