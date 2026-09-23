"¡No olvidemos que era una niña!”, Itatí Cantoral alza la voz en apoyo a Sasha Sokol por lo de Luis de Llano
Además de revelar que por el momento es felizmente soltera, Itatí Cantoral volvió a alzar la voz en apoyo a Sasha Sokol sobre el tema de Luis de Llano.
Itatí Cantoral reiteró su apoyo a Sasha Sokol en el juicio civil que le ganó a Luis de Llano por el delito de abuso sexual infantil. Así reaccionó la actriz a los avances que ha tenido el caso, como el arresto del productor por casi 24 horas por no cumplir con la sentencia que se le dictó en definitiva. Por otro lado, la actriz reveló que es felizmente soltera y habló de la preparación académica de sus hijos.