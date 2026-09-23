Actualización sobre el avance del huracán Polo en costas de México y más temas de actualidad, explicados Con Peras y Manzanas
¡Atención Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco! Sergio Sepúlveda explica el avance del huracán Polo y otros temas de actualidad Con Peras y Manzanas.
Las imágenes del pasajero que golpeó a un chofer en Puebla, la adulta mayor que fue asaltada en Jalisco y la actualización del avance del huracán Polo hoy 23 de septiembre 2026; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.