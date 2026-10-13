“Te haces el machito": Natalia Alcocer se desilusiona de Pablo Montero en La Granja VIP y le pone un alto tras escena de celos

Hasta hace unos días, Pablo Montero y Natalia Alcocer eran inseparables en La Granja VIP, por lo que parecía que estaban animados a revivir el romance que tuvieron hace 20 años. Sin embargo, parece que “La Vikinga” ya empezó a desilusionarse con las actitudes del cantante, en especial desde que prefirió pasar la noche con Ivonne Montero y ni siquiera se despidió de ella. Es por esto que la le exigió que si no va a tomarse las cosas en serio, deje de robarle besos y mejor se lleven como amigos.