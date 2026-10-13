Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Te haces el machito": Natalia Alcocer se desilusiona de Pablo Montero en La Granja VIP y le pone un alto tras escena de celos

Las cosas entre Natalia y Pablo Montero están complicándose, sobre todo ahora que una Granjera desató los celos y hasta provocó una incómoda discusión.

Hasta hace unos días, Pablo Montero y Natalia Alcocer eran inseparables en La Granja VIP, por lo que parecía que estaban animados a revivir el romance que tuvieron hace 20 años. Sin embargo, parece que “La Vikinga” ya empezó a desilusionarse con las actitudes del cantante, en especial desde que prefirió pasar la noche con Ivonne Montero y ni siquiera se despidió de ella. Es por esto que la le exigió que si no va a tomarse las cosas en serio, deje de robarle besos y mejor se lleven como amigos.

Tags relacionados
La Granja VIP 24/7 Natalia Alcocer Pablo Montero

Videos