Luis habla de la TENSIÓN con Michelle que todos notaron en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego del reto delivery de roles de canela de este jueves, Luis habló con Las Divas sobre un incómodo roce que tuvo con Michelle en la Cocina Oculta... ¡le tocaba lavar trastes con él por ser parte de la Brigada de Limpieza, pero en lugar de ayudar se puso a llorar y Claudia trabajó por ella, algo que no le gustó nada al creador de Notibola!

