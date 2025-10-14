“Lo que vale son las marcas”, La Sonora Santanera toma partido en el conflicto por el nombre de JNS
TV Azteca
Tras pasar años en polémicas por registros y derechos de nombres, La Sonora Santanera tomó partido en el conflicto por JNS y mostraron su respaldo total a BOBO Producciones. Por otro lado, dejaron claro que ya no les preocupan los temas de registros de nombres, pues ellos siguen trabajando.
