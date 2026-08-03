Tensiones en Survivor México La Reliquia en Llamas: Los Halcones empiezan con problemas y Erick fue eliminado

Aunque están en una buena racha de victorias, la convivencia entre la tribu de los “Halcones” de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026 no está siendo fácil, en especial desde que Anahí les advirtió que hará todo para perjudicarlos ahora que sospecha que la tienen en la mira. Por otra parte, Erick se convirtió en el segundo Sobreviviente eliminado, representando otra pérdida para la tribu de los “Jaguares”.