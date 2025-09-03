inklusion logo Sitio accesible
¡¿Le regaló un departamento a Lalo Salazar?! Laura Flores alzó la voz y dio su versión sobre el llamativo regalo

Aunque asegura que no hay rencor y que ya cerró el capítulo, Laura Flores defendió a Lalo Salazar y dio su postura sobre los rumores de que ella le habría regalado un departamento.

Aunque asegura que no hay rencor y que ya cerró el capítulo, Laura Flores alzó la voz para defender a su expareja Lalo Salazar y dar su postura sobre los rumores de que ella le habría regalado un departamento.

