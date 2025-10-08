"¡Tiene miedo, sabe lo que hizo!”, Laura Zapata advierte a la acusada del caso de su abuelita
Laura Zapata advierte que llegará hasta las últimas consecuencias en el caso de su abuelita, pues “en la vida no te puedes ir sin pagar lo que debes”, aseguró.
TV Azteca
Laura Zapata advierte que no bajará la guardia en el proceso legal sobre el fallecimiento de su abuelita y advierte que llegará hasta las últimas consecuencias, pues cada quien tiene que pagar lo que debe; “en la vida no te puedes ir sin pagar lo que debes”, aseguró la consagrada actriz.
