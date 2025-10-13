Laura Zapata recuerda el episodio del secuestro y habla del libro de Camila Sodi
Luego de que Camila Sodi revelara que compartió en un libro sus sentimientos sobre la inesperada muerte de su madre, Laura Zapata asegura que está muy interesada en leer el texto. Además, recordó con detalles aquel lamentable episodio.
