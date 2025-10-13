inklusion logo Sitio accesible
Laura Zapata recuerda el episodio del secuestro y habla del libro de Camila Sodi

Luego de que Camila Sodi revelara que compartió en un libro sus sentimientos sobre la muerte de su madre, Laura Zapata asegura que quiere leer el texto.

Luego de que Camila Sodi revelara que compartió en un libro sus sentimientos sobre la inesperada muerte de su madre, Laura Zapata asegura que está muy interesada en leer el texto. Además, recordó con detalles aquel lamentable episodio.

