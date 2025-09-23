inklusion logo Sitio accesible
"¡Pídele perdón a Dios, maldito!”, Laura Zapata ‘revienta’ al dueño del asilo donde estuvo su abuela

Laura Zapata enfrentó al supuesto dueño del asilo donde estuvo su abuela, Eva Mange, y le advirtió que se enfrentará a la justicia y a la “la justicia divina”.

Laura Zapata enfrentó al supuesto dueño del asilo donde estuvo su abuela, Eva Mange, y después de que le llamaran ‘viejita’, la consagrada actriz le advirtió que se enfrentará a la justicia y a la “la justicia divina”. Aquí el video completo del polémico momento.

