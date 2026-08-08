Así se reportó la muerte del papá de Lionel Messi en vivo; estos son los detalles en Venga La Alegría

Este sábado 08 de agosto a través de Venga La Alegría Fin de Semana se compartió la noticia de que el padre de Lionel Messi, Jorge Messi ha fallecido a los 68 años de edad. Fue el conductor Carlos Quirarte el primero en emitir la información a primera hora de la mañana.

¿De qué murió el papá de Lionel Messi?

De acuerdo con la información compartida en Venga La Alegría Fin de Semana, Jorge Messi habría fallecido en un hospital de Rosario, Argentina, a los 68 años de edad tras haber atravesado posibles complicaciones cardíacas y neurológicas. "De hecho en las últimas semanas la familia pidió prudencia y mantuvo total hermetismo sobre el estado de salud de Jorge Messi", fueron algunas de las palabras de Carlos Quirarte, conductor del programa.

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