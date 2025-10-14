inklusion logo Sitio accesible
¿A quién apoya? Litzy rompe el silencio sobre la polémica entre los Sirvent, JNS y Jeans

Antes de hablar sobre su reciente estreno “Como yo”, Litzy se pronunció en exclusiva sobre el conflicto entre los Sirvent y los Borovoy por JNS y/o Jeans.

Antes de hablar sobre su reciente estreno “Como yo”, junto a Andy Zuno, Litzy rompió el silencio y se pronunció en exclusiva sobre el reciente conflicto entre los Sirvent y los Borovoy por JNS y/o Jeans. Además, la actriz y cantante lanzó mensajes hacia la nueva generación que pudiera integrar el próximo proyecto musical. Aquí los detalles.

