¡Así rompió en llanto Daniel al despedirse del Exatlón Draft!

TV Azteca

Tras sufrir una dolorosa lesión, Daniel se tuvo que despedir del Exatlón Draft y no contuvo las lágrimas al recordar el complicado momento. Además, todo sobre el golpe que se dio Alex, quien afortunadamente, pudo regresar a la competición. ¡Esto fue lo más destacado del Exatlón Draft del 9 de septiembre 2025!

