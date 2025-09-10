inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡'El Papi’ se entera que Rubí es hija de Rosario! Revive lo mejor de Rosario Tijeras 4

Mientras Rosario no quiere que Rubí siga sus pasos, ‘El Papi’ se queda sin palabras al enterarse que Rubí es hija de Rosario. Esto fue lo mejor de Rosario Tijeras 4 el 9 de septiembre 2025.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mientras Rosario no quiere que Rubí siga sus pasos, ‘El Papi’ se queda sin palabras al enterarse que Rubí es hija de Rosario Tijeras. Esto fue lo mejor de Rosario Tijeras 4 el 9 de septiembre 2025.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×