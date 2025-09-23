inklusion logo Sitio accesible
Luego de que lo llamaran “malnacido”, José Emilio Fernández rompió el silencio

Después de que Don Antero lo llamara malagradecido y malnacido, José Emilio Fernández reaccionó y aseguró que no conoce al Sr. Antero, aunque le tiene respeto.

Luego de que Don Antero, padre de Ana Bárbara, lo llamara malagradecido y malnacido, José Emilio Fernández reaccionó y aseguró que no conoce al Sr. Antero, aunque sí le tiene respeto. Además, aseguró que no tiene problemas con Ana Bárbara sino con Ángel Muñoz, quien, asegura, le hace mucho daño a toda su familia.

