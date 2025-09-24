¡Un sentido homenaje a los ‘héroes sin capa’ del terremoto de 1985! Luis Fernando Peña revela detalles sobre Cada minuto cuenta

Luis Fernando Peña, quien está participando en La Academia VLA, nos acompañó para contarnos detalles de Cada minuto cuenta, la serie que narra los hechos del terremoto ocurrido en la Ciudad de México en 1985. Entre otras cosas, reveló pormenores de la tecnología que se utilizó para la producción de la serie que busca rendir homenaje a los ‘héroes sin capa’ que hicieron labores de rescate. No te pierdas el desenlace de la primera temporada este fin de semana por Azteca UNO.